حريق يطوّق جبل فيزوف بإيطاليا ويغلق الطريق إلى فوهة البركان (فيديو)

أجبرت ألسنة اللهب المشتعلة على منحدرات جبل فيزوف، البركان الشهير المطل على خليج نابولي، السلطات الإيطالية على إغلاق مسار المشي المؤدي إلى قمته التي ترتفع أكثر من 1200 متر، ووقف بيع التذاكر للزيارات السياحية حتى إشعار آخر.

وأفاد متنزه فيزوف الوطني، اليوم السبت 9 أغسطس، بأن الحريق اندلع في مناطق مغطاة بالغابات الكثيفة، ما استدعى تدخل طائرات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.

غير أن حرارة الجو التي بلغت نحو 35 درجة مئوية، إلى جانب الرياح القوية، أعاقت عمليات الإخماد، بل وحولت اتجاه النيران في بعض الأوقات نحو الوادي، ما أثار مخاوف على منازل تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط.

وقال فرانشيسكو رانييري، عمدة بلدة تيرزينو الواقعة على الجانب الجنوبي الشرقي من المتنزه، إنه يشتبه في أن الحريق كان متعمداً، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابساته.

ويُعرف جبل فيزوف بتاريخ بركاني عريق، أبرز فصوله انفجاره المدمّر سنة 79 ميلادية، الذي قضى على مدينتي بومبيي وهيركولانيوم.

واليوم، يعد فيزوف وجهة سياحية عالمية، لكن هذه الكارثة البيئية تهدد موسم السياحة الصيفي، وتحجب مشاهد الطبيعة الخلابة خلف سحب الدخان الكثيف.

وتواصل فرق الإطفاء العمل من الجو والبر لاحتواء الحريق ومنع تمدده، وسط دعوات للسكان بالبقاء على أهبة الاستعداد واتباع التعليمات الرسمية، في انتظار انحسار الخطر وعودة الحياة إلى طبيعتها حول البركان الشهير.