الحلويات في مكان العمل "مضرة" كالتدخين السلبي

حذرت رئيسة هيئة المعايير الغذائية في بريطانيا، البروفيسور سوزان جيب، الموظفين والمديرين من إحضار الحلويات إلى مكان العمل لمشاركتها مع زملائهم.

وأشارت جيب إلى أن إحضار الحلويات للمكتب له نفس تأثير التدخين السلبي، الذي يستنشق فيه غير المدخن الدخان المنبعث من منتجات التبغ التي يستخدمها الآخرون.

وفي حديثها لصحيفة "التايمز" قالت البروفيسور جيب: "في حال لم يحضر أحد الموظفين الحلويات إلى المكتب، فلن أتناولها طوال اليوم، ولكن بما أنها موجودة أمامي، فمن الطبيعي أن أسارع لتناولها".