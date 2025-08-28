الأول من نوعه.. تمثال لملاكم في بغداد إذا حقق ميدالية أولمبية‎

تعهّد مسؤول عراقي بنصب تمثال لملاكم شاب في مدينة بغداد إذا حقق ميدالية في بطولة الأولمبياد الرياضية العالمية القادمة، التي تفتقد البلاد لإنجازات تُذكر في نسخها السابقة طوال 80 عامًا.

ويمتلك العراق ميدالية برونزية أولمبية واحدة، حصدها في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام 1960 في روما، رغم مشاركته في غالبية دورات البطولة منذ العام 1948.

وَعَدَ رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، الملاكم العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، جوناثان منصور، بنصب تمثال له في مدينة بغداد إذا فاز بميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس المقررة عام 2028.

وقال المسؤول الأولمبي، خلال لقائه الملاكم وعائلته، إنه سينصب تمثالًا له في مقر اللجنة الأولمبية في بغداد إذا حصد أي ميدالية.

كما تعهّد مفتن بمنحه هدية مالية قيمتها مليون دولار إذا فاز بميدالية في البطولة؛ حيث يحظى جوناثان، الذي يزور بغداد حاليًا، بدعم اللجنة الأولمبية الساعية إلى زيادة رصيدها من الميداليات.

وسينضم جوناثان إلى برنامج "البطل الأولمبي" الخاص بإعداد الرياضيين لتمثيل العراق في الاستحقاقات الدولية.

ووفقًا للجنة الأولمبية العراقية، يُعَدّ منصور من أبرز الأسماء في فئة وزن (60–65 كغم)، إذ تُوِّج بلقب بطل الولايات المتحدة، ونال الميدالية الذهبية خلال مشاركاته في بطولات دولية أُقيمت في كلٍّ من إيرلندا وصربيا.

وسيكون التمثال، إذا ما نُصِب بالفعل، الأول من نوعه لملاكم في العاصمة بغداد التي تنتشر فيها تماثيل لشخصيات تاريخية ذاع صيتها في الأدب والثقافة.

وتحمل الميدالية الأولمبية العراقية الوحيدة اسم عبد الواحد عزيز عبد الله النزال، وهو رباع عراقي وُلِد في البصرة العام 1931 وتوفي العام 1982 بعد مسيرة رياضية حافلة بالألقاب.