من ضمنه تمثال الكاهن ميسي.. الكشف عن كنز أثري في الجيزة المصرية (صور)

وأضاف حواس أنه تم التوصل لجبانة ضخمة بها العديد من المقابر الهامة وأولها مقبرة المدعو "خنوم جد إف"، وكان يعمل مفتشًا على الموظفين ومشرفا على النبلاء، وكاهن المجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة، لافتا إلى أن المقبرة ملونة وبها مناظر الحياة اليومية، والمقبرة الثانية للمدعو (مري) وصاحبها يحمل ألقابًا عديدة مثل كاتم الأسرار، ومساعد قائد القصر العظيم.

وتم العثور على مقبرة أخرى لكاهن المجموعة الهرمية للملك "ببي الأول"، وعثر على تسعة تماثيل من الحجر الجيري الملون تمثل رجلا بجواره زوجته، وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفردة.