من ضمنه تمثال الكاهن ميسي.. الكشف عن كنز أثري في الجيزة المصرية (صور)
كشف عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس تفاصيل كشف أثري كبير بمنطقة سقارة الواقعة بمحافظة الجيزة.
وأوضح حواس في مؤتمر صحفي عقد بموقع الكشف أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.
وأضاف حواس أنه تم التوصل لجبانة ضخمة بها العديد من المقابر الهامة وأولها مقبرة المدعو "خنوم جد إف"، وكان يعمل مفتشًا على الموظفين ومشرفا على النبلاء، وكاهن المجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة، لافتا إلى أن المقبرة ملونة وبها مناظر الحياة اليومية، والمقبرة الثانية للمدعو (مري) وصاحبها يحمل ألقابًا عديدة مثل كاتم الأسرار، ومساعد قائد القصر العظيم.
وتم العثور على مقبرة أخرى لكاهن المجموعة الهرمية للملك "ببي الأول"، وعثر على تسعة تماثيل من الحجر الجيري الملون تمثل رجلا بجواره زوجته، وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفردة.
وأوضح حواس أنه لم يعثر على أي نقوش تشير إلى اسم صاحب هذه التماثيل، قائلا إنه بعد عدة شهور من هذا الكشف تم العثور على باب وهمي بجوار موقع التماثيل يشير إلى أن صاحبه يدعى "ميسي"، وأن التماثيل تعود إلى عصر الأسرة الخامسة، لذلك تأكد أن التماثيل التسعة تخص المدعو "ميسي".
وتم العثور على تمثال لشخص يظهر واقفا بجواره زوجته تمسك بقدمه وإلى الجانب الآخر ابنته تحمل أوزة.
وأضاف حواس أنه تم العثور على بئر يصل عمقه إلى حوالي 15 مترا، وأسفله عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه المدعو "حكا شبس"، وعثر حول التابوت على العديد من الأواني الحجرية، حيث اتضح أن هذا التابوت لم يمس وأنه مغلق تماما منذ حوالي 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عثر على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، حيث تعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.
وتم العثور أيضا على بئر يصل عمقه إلى حوالي 10 أمتار وبداخله مجموعة تماثيل خشبية، وكذلك العثور على ثلاثة تماثيل حجرية تمثل شخصا واحدا للقاضي والكاتب "فتك"، وبجواره مائدة قرابين وأمامهم تابوت داخله المومياء الخاصة به.
وكشف حواس خلال المؤتمر الصحفي أنه يقود مشروعا بحثيا ضخما يهدف للوصول إلى مومياء الملكة نفرتيتي، والملكة عنخ أسن آمون من خلال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية، موضحاً أنه سوف يعلن هذا العام اكتشافات داخل هرم الملك خوفو أيضا.
يذكر أن موقع جسر المدير والمعروف أيضًا باسم السياج العظيم هو أقدم بناء حجري معروف في مصر، ويقع في سقارة على بعد عدة مئات من الأمتار غرب هرم زوسر وهرم سخم خت.
وتضم منطقة سقارة عدة مجموعات هرمية لملوك الأسر الثالثة والخامسة والسادسة الفرعونية، وكذلك مصاطب كبار رجال الدولة المزينة بلوحات تصور الحياة اليومية في عصر الدولة القديمة.
وفي شمالي سقارة توجد بعض مقابر ملوك عصر الأسر المبكرة.
ويوجد في سقارة أيضا أقدم هرم مدرج في العالم، وهو هرم زوسر المدرج، والذي بني في عهد الأسرة الثالثة، كما يوجد بها أيضاً 16 هرما ملكيا.