وجه المخرج السوري أحمد أحمد العتب للمخرجة رشا شربتجي، بسبب اعتمادها في أحد مشاهد "ولاد بديعة"، على الرؤية البصرية لمسلسله "هوى أصفر"، متمنيًا لو أنها تواصلت معه وأخبرته بالأمر.

وفي لقائه في برنامج "زوايا"، قال أحمد "صحيح أن علي وجيه ويامن الحجلي، هما كاتبا مسلسلي هوى أصفر، وولاد بديعة، لكن الرؤيا البصرية تعود إلى المخرج وليس للمؤلف. اللوكيشن والأزياء والممثلون الثانويون كلهم أخذوا من هوى أصفر".

وقال المخرج "حاتم علي، هو عراب الدراما السورية، وله فضل كبير عليها. تميز بإدارته الخلاقة للممثل.. وجميع المخرجين المساعدين الذين عملوا مع حاتم علي، كانوا مميزين لاحقًا في أعمالهم".

"تريند وربح"

ورأى أحمد أن الدراما اليوم تنحو باتجاه "التريند" على حساب الحكاية. وحمل شركات الإنتاج ومحطات العرض مسؤولية هذه الظاهرة. وأضاف"المسلسلات المعربة عن الأعمال التركية، تعتمد على الإبهار البصري، وتُنْتَج بهدف الربح المادي".

وأبدى أحمد، استعداده للعمل مع جميع الممثلين السوريين، وقال "بيننا خبز وملح"، ووصف العمل الدرامي أيام زمان، أنه كان حقيقيًا أكثر من الآن. أما اليوم فالجميع مشغولون بجني المال وتأمين متطلبات العيش، بغض النظر عن المستوى الإبداعي للعمل الدرامي".

ضعف التسويق والجرأة

وعن الوفاء في الوسط الدرامي، قال أحمد إن الوفاء متناقض مع هذا الوسط، مؤكدا "فقدت الدراما صفة النبل للأسف. لقد أصبحت مهنة غير نبيلة". ورفض أحمد وصف نفسه بالمظلوم، لكنه اعترف بعدم قدرته على تسويق نفسه لدى شركات الإنتاج.

وأضاف "بعض أعمالي ظُلمت، بسبب موضوع التسويق، فلم تأخذ حقها من الانتشار والمتابعة، مثل "زوال" و"سوق الورق"، و"مقامات العشق"، وجميعها أعمال مهمة".

ورأى أحمد، أن صناع الدراما، هم من يحددون سقف الرقابة، ولهذا لا بد أن يرفعوه كثيرًا، كي لا يتمكن جهاز الرقابة من تخفيض الجرأة في العمل إلى أدنى الحدود.