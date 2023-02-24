رد فعل هارفي واينستين بعد الحكم عليه بالسجن 16 عاما إضافية
أصدرت محكمة لوس أنجلوس صباح أمس الخميس، حكما بالسجن 16 عاما إضافية على المنتج الأمريكي الشهير هارفي واينستين بتهمة اغتصاب ممثلة، بعدما كانت محكمة نيويورك قد قضت بحبسه 23 عاما في 2020 بتهمة الاعتداء الجنسي أيضا.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هارفي توسل القاضي فور صدور الحكم قائلا: "من فضلك لا تحكم علي بالسجن المؤبد، أنا لا أستحق هذا، هناك الكثير من الأخطاء في هذه القضية".
وأضاف: "هناك ثغرات كثيرة، وأخطاء كثيرة، أرجوك ارحمني".
ووصفت "جودا إنجلماير"، المتحدثة باسم واينستين العقوبة بأنها قاسية نظرًا لسنه وضعف صحته.
وقالت: "هناك الكثير ممن سيحتفلون بهذا الحكم، لكنه يوم حزين للعدالة والإنصاف".
وكان واينستين قد أدين باغتصاب ممثلة وعارضة أزياء إيطالية لم تكشف عن اسمها، بعد أن شق طريقه لغرفتها في أحد فنادق بيفلرلي هيلز العام 2013.
وكانت الضحية أكدت للمحكمة أن واينستين هاجمها واعتدى عليها جنسيا بطريقة وحشية.
وقالت: "كنت متحمسة بشأن مستقبلي، لكن تغير كل شيء بعد أن اعتدى علي بوحشية. لا توجد عقوبة كافية لتعويض الضرر الذي تسبب فيه واينستين لي".
يذكر أن فريق الدفاع عن واينستين، طلب تخفيض عقوبة المدعي عليه؛ لأنه يعاني من مشاكل في القلب ومرض السكري، ومشاكل أخرى في التنفس والعيون.