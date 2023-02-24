رد فعل هارفي واينستين بعد الحكم عليه بالسجن 16 عاما إضافية

أصدرت محكمة لوس أنجلوس صباح أمس الخميس، حكما بالسجن 16 عاما إضافية على المنتج الأمريكي الشهير هارفي واينستين بتهمة اغتصاب ممثلة، بعدما كانت محكمة نيويورك قد قضت بحبسه 23 عاما في 2020 بتهمة الاعتداء الجنسي أيضا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هارفي توسل القاضي فور صدور الحكم قائلا: "من فضلك لا تحكم علي بالسجن المؤبد، أنا لا أستحق هذا، هناك الكثير من الأخطاء في هذه القضية".

وأضاف: "هناك ثغرات كثيرة، وأخطاء كثيرة، أرجوك ارحمني".