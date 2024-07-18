أبدت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي رغبتها في إنهاء المعركة القانونية مع زوجها السابق براد بيت، متأملة أن يسقط دعواه القضائية ضدها فيما يتعلق بمصنع النبيذ "شاتو ميرافال"، بحسب محاميها بول مورفي.

وتريد الممثلة، البالغة من العمر 49 عامًا، من براد "إنهاء القتال"، بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها لبيعها نصف مصنع النبيذ في أكتوبر 2021 مقابل 67 مليون دولار.

وطلبت أنجلينا من براد، 60 عامًا، الكشف عن أي اتصال مع طرف ثالث أجراه بعد رحلتهما الخاصة بالطائرة في عام 2016، والتي قالت إنه أصبح خلالها عنيفًا ومسيئًا، وهو ما نفاه براد بشدة لتتم تبرئته من القضية؛ ما أدى لاحقا إلى انهيار زواج الثنائي الأكثر رومانسية.

أخبار ذات علاقة ما قصة وشم أنجلينا جولي الذي كشفت عنه في حفل جوائز توني 2024؟

وفي فبراير 2022، رفع براد بيت دعوى قضائية ضد أنجلينا لبيعها مصنع النبيذ الفرنسي الخاص بهما، والمكان الذي عقدا فيه قرانهما.

وبحسب الأوراق القانونية، كانت ملكية المصنع مشتركة بين الزوجين، وباعت أنجلينا حصتها إلى رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر، دون موافقة براد.

وطالب براد بيت بإلغاء البيع وسعى للحصول على تعويضات مالية ورسوم قانونية، لكن البيع تم في 5 أكتوبر 2021.

وفي يونيو 2023، تقدم براد بشكوى معدلة بشأن بيع أنجلينا حصتها في مصنع النبيذ.وهي الدعوى التي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وزعم براد أن أنجلينا خالفت اتفاقهما الشفهي بشأن مصنع النبيذ الخاص بهما، لكنها تدعي أن هذا لم يسمح له بشراء حصتها؛ لأنها لم ترغب في التوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة به - والتي كانت جزءًا من الصفقة.

وقال محامي أنجلينا، بول مورفي، إن براد "حاول معاقبة أنجلينا والسيطرة عليها من خلال المطالبة باتفاقية عدم الإفصاح الموسعة حديثًا لتغطية سوء سلوكه الشخصي وإساءاته المتكررة".