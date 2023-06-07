روسيا.. وفاة 29 شخصا جراء تناولهم كحولا مغشوشا

لقي 29 شخصاً مصرعهم في روسيا وأصيب 61 آخرون بالتسمّم، أكثر من نصفهم حالتهم خطرة، من جرّاء تناولهم مشروباً كحولياً مغشوشاً، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الصحّة، قولها إنّ "العدد الإجمالي لضحايا التسمّم بالكحول البديل في المناطق الروسية يبلغ 90 شخصاً"، من بينهم 29 شخصاً فارقوا الحياة، وأربعة في حالة "خطرة للغاية" و30 في "حالة خطرة".

وعلى الرّغم من أنّ حالات التسمّم بمشروبات كحولية مغشوشة ليست نادرة الحدوث في روسيا، إلا أنّ هذا الحادث يُعتبر من بين الأكثر حصداً للأرواح في هذا البلد.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد تناول الضحايا مشروباً كحولياً يسمّى "مستر سيدر" ويحتوي على مادة الميثانول الشديدة السمّية.

ووُزّعت كميّات من هذا المشروب على بعض المتاجر التي تبيع الكحول.