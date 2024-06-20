السعودية.. لص يكتشف أجهزة تتبع بمسروقاته فيضعها في مكان صادم (فيديو)

ونجح صالح الجربوع في خطته تلك أكثر من المتوقع بفضل حماقة اللص، فبدلاً من معرفة مكان المسروقات، حصلت الشرطة على كل تحركات اللص، والمكان الذي أخفى فيه أجهزة التتبع بعد تركها في سيارته.

ووثق مربي النحل السعودي جزءًا من فصول خطته في ملاحقة السارق، حيث توجه بسيارته للمكان الذي أخفى فيه أجهزة التتبع، واستعادها، بينما تكفلت الشرطة بالوصول للسارق والمسروقات وإعادتها لمالكها.

وكشفت تفاصيل القصة أن اللص الأحمق، كان سيئ الحظ أيضًا، فمن بين 24 خلية نحل سرقها من أصل 40 خلية، كانت خليتان مزودتين بجهازي تتبع.

وأثارت نباهة مربي النحل، وإصراره على كشف السارق بنفسه، إعجاب الكثير من مواطنيه الذين تناقلوا فصول قصته التي وقعت عشية الوقوف في عرفة الذي صادف يوم السبت الماضي.

لا بل تحولت تجربة الجربوع مناسبةً لتبادل مربي النحل أو الطيور أو الماشية، تجاربهم في مجال حمايتها من السرقة.