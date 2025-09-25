مراهق يحاول قتل عمه بسبب "شخيره"

في واقعة صادمة أثارت الرأي العام في اليابان، قُبض على طالب ثانوي يبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن حاول قتل عمه بوضع نبات سام في الحساء، فقط لأنه لم يستطع تحمل صوت شخيره.

وفي التفاصيل، وقع الحادث في مدينة إيتشيهارا بمحافظة تشيبا، في منتصف نهار 17 يوليو. وبحسب التقارير، قام المراهق بتقطيع أوراق نبات "الأوليَندر" السام وخلطها في حساء الميسو الذي أعدّه لعمه. ويُعد هذا النبات شديد السمية، إذ تحتوي جميع أجزائه من أوراق وزهور وسيقان على مركبات قاتلة للبشر والحيوانات.

ولحسن الحظ، لاحظ العم طعمًا غريبًا في الحساء وبصقه فورًا قبل أن يتناوله بالكامل، مما أنقذ حياته. ونُقل إلى المستشفى وتلقى العلاج، ونجا من الحادث بأعراض بسيطة فقط. وكان الشاب يعيش مع والدته وعمه في المنزل نفسه وقت الحادثة.

ووفقًا لتقارير قناة "Nippon TV"، اعترف الطالب خلال استجوابه بمحاولة القتل، وقال: "لم أعد أتحمل شخيره، فقررت قتله".

لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ تم القبض على المراهق مجددًا بعد نحو 6 ساعات فقط من الحادث الأول، وهذه المرة في محطة قطارات "جيه آر تشيبا"، بعد أن هاجم امرأتين داخل مرحاض عام باستخدام مطرقة طولها 24 سنتيمترًا.

وأفادت الشرطة بأن الضحيتين، وهما في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، تعرضتا للضرب على الكتفين، لكن إصاباتهما لم تكن خطيرة. وخلال التحقيقات، قال المتهم:"كنت أريد استهداف امرأة أضعف مني وأوذيها".

وأثارت الحادثتان المتتاليتان قلقًا كبيرًا حول الحالة النفسية للمراهق، ومدى خطورة دوافعه التي تجاوزت مجرد الانزعاج من الشخير، إلى هجوم عشوائي وعنيف في مكان عام. وتواصل السلطات التحقيق في ما إذا كان يعاني مشاكل عقلية أو إن كانت تصرفاته مخططة مسبقًا.

وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في اليابان بسبب دافعها الغريب، واستخدام نبات طبيعي سام، والتصعيد المفاجئ إلى العنف في الأماكن العامة. ويظل المتهم رهن الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات.