بمشاركة 30 دولة.. مهرجان جرش يوقد شعلته السابعة والثلاثين

تحت شعار "ويستمر الفرح"، انطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 37، اليوم الأربعاء، والتي تستمر لغاية الخامس من شهر آب المقبل.

المهرجان، الذي شهد افتتاحه حضورا رسميا وشعبيا حاشدا على المسرح الشمالي في المدينة الأثرية شمال الأردن، انطلق بتوليفة غنائية حملت عنوان "نهر الذهب"، والتي تجسد تاريخ المدينة الرومانية الأثرية التي تحتضن فعاليات المهرجان، إلى جانب عروض تراثية وفلكلورية شارك فيها عدد من نجوم الأردن إلى جانب نجوم عرب.