بمشاركة 30 دولة.. مهرجان جرش يوقد شعلته السابعة والثلاثين
تحت شعار "ويستمر الفرح"، انطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 37، اليوم الأربعاء، والتي تستمر لغاية الخامس من شهر آب المقبل.
المهرجان، الذي شهد افتتاحه حضورا رسميا وشعبيا حاشدا على المسرح الشمالي في المدينة الأثرية شمال الأردن، انطلق بتوليفة غنائية حملت عنوان "نهر الذهب"، والتي تجسد تاريخ المدينة الرومانية الأثرية التي تحتضن فعاليات المهرجان، إلى جانب عروض تراثية وفلكلورية شارك فيها عدد من نجوم الأردن إلى جانب نجوم عرب.
وقال مدير المهرجان أيمن سماوي إن المهرجان هذا العام سيشهد مشاركة حوالي 30 دولة وألف مشارك من خارج الأردن.
وسيقدم المهرجان، الذي تحل جمهورية مصر العربية ضيفة شرف عليه، 343 فعالية فنية وأكثر من 50 ثقافية موزعة على 23 مسرحا بمختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن أبرز النجوم المشاركين في هذه الدورة هاني شاكر وجورج وسوف وراغب علامة وخالد عبدالرحمن ونجوى كرم وصابر الرباعي ووائل كفوري وغيرهم.