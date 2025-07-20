القضاء المغربي ينفي واقعة سرقة أعضاء خلال حادث سير

نفت النيابة العامة في المغرب ما ادعته امرأة بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ادعت خلاله سرقة أعضاء ابنها بعد وفاته في حادث سير.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما ورد في الفيديو المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم سرقة الأعضاء البشرية للشاب المتوفى في حادث عام 2021 "لا أساس له من الصحة ويتعارض تماماً مع الحقيقة".

أخبار ذات علاقة ما حقيقة سرقة أعضاء ميت من مستشفى في الكويت؟

وأوضح المصدر ذاته أن نتائج بحث قضائي سابق من طرف النيابة العامة خلصت إلى كون "عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية".

وتابع البيان، أن "عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك (الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية، وأن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة".

وأضاف أن "عملية التبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك، وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ".

أخبار ذات علاقة ما حقيقة سرقة أعضاء الكويتي خالد الريش بعد قتله في مصر؟ ‎

وأشار البيان إلى أن "الأعضاء البشرية المذكورة تم زرعها لمرضى آخرين وفق قائمة المرضى المسجلين من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى، وأن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى".