روتانا تحذف أغنية جديدة لشيرين عبد الوهاب من "يوتيوب"‎ | إرم نيوز

حذفت إدارة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أغاني شيرين عبدالوهاب والتي تحمل اسم "ما زال عالبال" بعد ساعات من طرحها.

يأتي ذلك في إطار النزاع القضائي بين الفنانة المصرية وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأغنية "ما زال عالبال" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع موسيقي وميكس وماستر توما، وهي رابع أغاني ألبوم شيرين الجديد، حيث تم حذف الثلاث الأولى بسبب الخلاف مع روتانا.

ومن جانبه أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، عن تقديمه بلاغًا ضد شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، بسبب تسببها في حذف ثلاث أغان لموكلته من يوتيوب؛ ما تسبب لها في أضرار مادية.

أخبار ذات علاقة بعد حذف أغنياتها.. شيرين عبد الوهاب تعلن مقاضاة "روتانا"

وحرر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب العريضة القانونية للنائب العام عن واقعة حذف شركة روتانا المصنفات الفنية المملوكة للفنانة المنشورة على قناة اليوتيوب الخاصة بها، لافتًا إلى أن تلك الأغاني وهي "اللي يقابل حبيبي"، و "ها نحتفل"، و "بتمنى أنساك".

وكان الممثل القانوني لشيرين عبد الوهاب قد كشف عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا"؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من "يوتيوب" قبل أن يتم حذف الثالثة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشركة في خسارة مادية ومعنوية لموكلته.