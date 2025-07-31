السكرتير الخاص لحسني مبارك يخرج عن صمته بشأن "الزواج السري"

خرج اللواء رأفت الحجيري، السكرتير الخاص للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، عن صمته ليكذب ما أطلقته المدوّنة مروة يسري، المعروفة بلقب "بنت مبارك"، من ادعاءات بكونها ابنة الرئيس الأسبق من زواج سري.

قال الحجيري، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية: "هذه الادعاءات محض افتراء لا تستند إلى منطق أو دليل، وهدفها الوحيد إثارة البلبلة والسعي وراء الشهرة والترند الإعلامي".

وأضاف: "خدمت مع الرئيس مبارك طوال حياته، وأشهد أمام الله والتاريخ أنه كان رجل دولة عسكريًا ووطنيًا من الطراز الرفيع، عاش شريفًا ومات شريفًا، ولم يُعرف عنه أي سلوك مشبوه يشوه سمعته".

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وعن مروة يسري تحديدًا، أشار السكرتير الخاص إلى أن "ما صدر منها إساءة بالغة في حق رئيس عظيم نكن له جميعًا التقدير والاحترام، ويجب محاسبتها قانونيًا على هذا التطاول والاستخفاف".

لكنه لفت إلى "رفعة أخلاق أبناء الرئيس الراحل الذين لم يعيروا مثل هذه الادعاءات الواهية أدنى اهتمام".

تصريحات الحجيري تأتي في خضمِّ تصاعد موجة الجدل حول ادعاءات "بنت مبارك"، التي لم تكتفِ بادعاء انتمائها إلى أسرة مبارك، بل امتدت لتشمل اتهامات بحق شخصيات عامة، من بينها الفنانة وفاء عامر، واتهامها بالتورط في تجارة أعضاء اللاعب الراحل إبراهيم شيكا.

هذه الاتهامات، بحسب مصادر قضائية، تفتقر لأي دليل، وأثارت مطالب واسعة بمساءلة مروة يسري قانونيًا لترويجها الأكاذيب وطعنها في رموز وطنية.