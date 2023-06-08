نزهة عبر أجمل 10 حدائق عامة في باريس

قد تجدها مختبئة خلف مبان متواضعة، إلا أنّ هذه الحدائق في باريس توفر ملاذا هادئا وحميمية غريبة على عكس أي مكان آخر في المدينة.

بعيدا عن شوارع العاصمة الباريسية الصاخبة والمعالم الشهيرة عالميا، توفر الحدائق للزوار فرصة للتعرف على جانب أقل شهرة من باريس.

وفي حين تقع العديد من الحدائق الرائعة في المباني السكنية الخاصة والفنادق، لكن الحدائق الموجودة في القائمة أدناه متاحة للجميع، وبعضها يمكن الدخول إليها مجانا.

في هذه الجولة سنأخذك إلى عدد من الواحات الخضراء، التي تعتبر بمثابة جواهر باريسية خفية؛ لذا خذ نفسًا عميقا واستمتع بالجمال المحيط بك.