نزهة عبر أجمل 10 حدائق عامة في باريس
قد تجدها مختبئة خلف مبان متواضعة، إلا أنّ هذه الحدائق في باريس توفر ملاذا هادئا وحميمية غريبة على عكس أي مكان آخر في المدينة.
بعيدا عن شوارع العاصمة الباريسية الصاخبة والمعالم الشهيرة عالميا، توفر الحدائق للزوار فرصة للتعرف على جانب أقل شهرة من باريس.
وفي حين تقع العديد من الحدائق الرائعة في المباني السكنية الخاصة والفنادق، لكن الحدائق الموجودة في القائمة أدناه متاحة للجميع، وبعضها يمكن الدخول إليها مجانا.
في هذه الجولة سنأخذك إلى عدد من الواحات الخضراء، التي تعتبر بمثابة جواهر باريسية خفية؛ لذا خذ نفسًا عميقا واستمتع بالجمال المحيط بك.
منزل De Balzac
يقع منزل De Balzac في حي Passy الهادئ والمليء بالأشجار في الدائرة 16 في باريس. تصطف المنازل الفخمة والمباني السكنية على جانبي الشوارع الضيقة في هذا الحي.
ويعتبر منزل De Balzac وحديقته الريفية مفاجأة غير متوقعة في هذا المكان، حيث يستمتع الزائر بالنظر إلى المنزل السابق للكاتب الفرنسي والذي تحوّل إلى متحف بحديقته الغناء، المليئة بالكروم وشجيرات الخضار والفواكه، وبمنظر برج إيفل الشهير.
والجميل في منزل الكاتب الفرنسي الشهير أن الدخول إليه مجاني.
حديقة Petit Palais
إذا كنت من عشاق الفن، فعليك بالتأكيد زيارة متاحف Petit Palais للفنون الجميلة. وبمجرد الوصول إلى
هناك، تستقبلك حديقة المتحف شبه الدائرية المورّقة، والتي تحيط بها مصطبة ذات أعمدة من الرخام الوردي
ولوحات جدارية رائعة رسمها الفنان Paul Baudouin.
تعطيك الحديقة انطباعا بأنك في غابة استوائية؛ إذ إنها مليئة بالنباتات الكثيفة وأنواع أشجار محلية وأخرى
غريبة.
في هذه الحديقة يمكنك شرب القهوة في المقهى أو المطعم الموجودين في الحديقة، أو أخذ حمام شمسي على أحد الكراسي العديدة المتناثرة في أرجائها، والاستمتاع بمزيج مبهج من الفن والعمارة والمساحات الخضراء.
يمكنك كذلك الاستمتاع بهذه الحديقة مجانا.
حديقة Renoir
خلف أحد المداخل العديدة التي تصطف على جانبي الأزقة المرصوفة بالحصى في منطقة Montmartre،
تجد المقر السابق للرسام الانطباعي الفرنسي Pierre Auguste- Renoir، الذي تحول إلى متحف تحيط
به حديقة وأصبح مفتوحا للزوار.
يقدم المتحف نظرة ثاقبة وفريدة في تاريخ Montmartre والفنانين الذين عاشوا وعملوا هناك مثل فان
جوخ، ودالي.
وسط كل هذا التاريخ، تحتفظ حدائق رينوير الساحرة بخصائصها الخاصة مع مروجها المشذبة بعناية بجانب شجيرات الورد والجدران المغطاة باللبلاب.
كما أنها توفر إطلالة رائعة على باريس وعلى كروم العنب، لتشكل المكان المفضل للعديد من الرسامين والفنانين.
ويمكن للزائرين التجول في المتحف وحديقته مقابل 5 يورو فقط.
حديقة منزل Eugene Delacroix
على بعد دقائق قليلة من ساحة Furstenberg، إحدى أجمل الساحات في باريس، يقع مقر الإقامة السابق وورشة عمل Eugène Delacroix أحد الشخصيات الرئيسية في تطوير الحركة الرومانسية الفرنسية في الفن، وأحد أكثر الرسامين احترامًا في فرنسا. تم تحويل منزل الفنان منذ ذلك الحين إلى متحف.
شكل المنزل والحديقة التابعة له مصدر إلهام وإبداع كبيرين للفنان Delacroix، حيث تتمتع الحديقة بصدى شاعري لا يفوت، وجمال هادئ، وسحر متواضع.
تم تجديد الحديقة من قبل Pierre Bonnaure، كبير بستانيي التويلري، لتعكس حب ديلاكروا للحدائق الريفية، حيث تنتشر الأشجار الطويلة والمقاعد الخشبية والأزهار الوفيرة.
يمكن الاستمتاع بهذه الحديقة الخلابة بـ7 يورو فقط.
الجامع الكبير في باريس
تم بناء الجامع الكبير في باريس بين عامي 1922-1926 لتكريم الجنود المسلمين الذين حاربوا من أجل
فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.
هذا المكان هو مثال ساطع للهندسة المعمارية ذات الطراز الإسلامي، حيث ساحات الفسيفساء، والمآذن المصنوعة بشكل رائع، والزهور المزخرفة.
يحتوي المسجد أيضًا على حديقة فناء مذهلة مع نافورة مركزية، تغمرك النباتات الكثيفة والشجيرات المزهرة وأرضية الحديقة المزينة بالبلاط الفيروزي، في عالم من الهدوء والسكينة.
وسواء كنت مهتمًا بالتاريخ والهندسة المعمارية أو حتى إذا كنت ترغب ببساطة في قضاء بعض الوقت في التأمل، فإن هذا المكان هو مثالي لكل ذلك.
ويمكن الدخول إليه بـ3 يورو فقط.
فندق De Sens
من الصعب عليك إذا كنت تمشي في شارع des Nonnains d’Hyères ألا تنتبه لفندق de Sens
وحديقته الرائعة.
فهذا الفندق الذي تم بناؤه بين عامي 1475 و 1519 من قبل رئيس أساقفة Sens، هو القصر الوحيد المتبقي من العصور الوسطى في باريس، أو القصور الخاصة بالفندق.
بناء الفندق أتى ليرمز إلى القوة السياسية وثروة أساقفة باريس، وقد استضاف العديد من الشخصيات الملكية. وكانت مارغريت دي فالوا، المعروفة أيضا باسم الملكة مارغو، من أشهر من أقاموا فيه.
أما حديقة الفندق، فتتميز بطراز فرنسي تقليدي، حيث النباتات ذات الأشكال الهندسية والمشذبة بدقة التي تضفي رونقا خاصا يجذب العديد من الزوار.
يمكنك التمتع بزيارة الفندق بشكل مجاني.
حديقة المحفوظات الوطنية
يقع مقر المحفوظات الوطنية في باريس في قلب حي Le Marais الأنيق، في قصر سابق يسمى Hôtel
de Souboise.
عند دخولك إلى بوابات المبنى المثيرة للإعجاب، فإن أول ما تصادفه هو ساحة الفناء الرائعة، ولكن هذا ليس كل شيء. فمن خلال ممر ضيق على اليمين، ستصل إلى بوابة تؤدي إلى سلسلة من الحدائق المخفية التي لا يعرفها الكثير من الناس.
كانت الحدائق الأربعة المتصلة فيما مضى تنتمي إلى قصور خاصة تقع في مكان قريب، وقد تم الآن تحويل حدائق هذه العقارات إلى سلسلة متصلة من المساحات الخضراء يمكن للناس استكشافها مجانًا.
الحدائق مغطاة بالشجيرات الجميلة والزهور والمروج الساحرة، والتي تعتبر مثالية للهروب من كل الصخب والضوضاء.
الدخول إلى مقر المحفوظات الوطنية مجانًا للزوار.
حديقة متحف الحياة الرومانسية
تحتوي ساحة الفناء المخفية في متحف الحياة الرومانسية على واحدة من أكثر الحدائق رومانسية في باريس.
كان المتحف المنزل السابق للرسام الرومانسي الهولندي- الفرنسي Ary Scheffer، إلى جانب فناء في المنتصف، يحتوي المكان على دفيئة ومقهى، حيث يمكنك تناول القهوة وأنت تستمتع بالمناظرالخلابة، فهناك شجيرات الورد والسراخس والكوبية في الحديقة التي تتناغم مع المسار المليء بالحصى والكراسي المصنوعة من الحديد والمنتشرة في كل مكان. والنتيجة هي حلم مميز وكأنه مستوحى من لوحة انطباعية.
يمكن الاستمتاع بالمتحف مجانًا.
ساحة Saint-Gilles Du Grand Veneur
تعد حديقة فندق Grand-Veneur مكانا مثاليا للاسترخاء في فترة الظهيرة أو القراءة أو الاستمتاع
بأحلام اليقظة. تم بناء الفندق في القرن السابع عشر لعائلة من النبلاء، أما الحديقة التي نراها اليوم فقد تم
بناؤها في عام 1988 وهي مليئة باللبلاب والورود وأشجار القيقب، وتتناثر في أرجائها المقاعد الحجرية؛ ما يوفر واحة من الهدوء والراحة.
والدخول إليها مجاني.
حديقة فندق de Sully
يعد فندق de Sully اختصارا شهيرا في Marais للوصول من شارع Saint-Antoine إلى Place
des Vosges، أحد أشهر المعالم في هذه المنطقة. لكنه طريق لا يشبه أي طريق آخر ربما سلكته على
الإطلاق.
تحتوي حديقة فندق de Sully على أربعة مروج مشذبة بدقة في الوسط.
ويزيّن واجهة الفندق المطلة على الحديقة منحوتات زخرفية بارزة. كما تحيط بها جدران عالية وصروح للمباني المجاورة مغطاة بالكروم.
في العام 2024، سيحتفل هذا الفندق الرائع بالذكرى السنوية الـ 400 لتأسيسه. واحتفالا بهذه المناسبة، يخضع الفندق وحديقته لعملية تجديد واسعة النطاق قريبا لإعادة بريقه القديم.
ويمكن الاستمتاع بزيارته مجانا.