بعد 3 سنوات على رحيلها.. الأمير هاري يزور قبر الملكة إليزابيث

زار الأمير هاري، دوق ساسكس، قبر جدته الراحلة الملكة إليزابيث في كنيسة سانت جورج في وندسور، حيث وضع إكليل زهور ليقدم تحية خاصة لها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة الملكة.

وكان قد وصل الأمير هاري إلى المملكة المتحدة صباح اليوم الإثنين، في زيارة تستهدف عدة جمعيات خيرية هذا الأسبوع، وسيكون سفره بمفرده، دون مرافقة ميغان أو طفليهما الأمير آرتشي (6 أعوام) والأميرة ليليبت (4 أعوام).

وتوفيت الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال باسكتلندا في 8 سبتمبر 2022 عن عمر 96 عامًا، ودُفنت بجانب زوجها الأمير فيليب، الذي شاركها الحياة لمدة 73 عامًا، في مراسم دفن خاصة داخل كنيسة الملك جورج السادس في أراضي قلعة وندسور في 19 سبتمبر، بعد جنازتها الرسمية.

في هذا اليوم الحزين قبل ثلاث سنوات، انضمت الملكة إليزابيث إلى والديها، الملك جورج السادس والملكة إليزابيث الأم، وشقيقتها الأميرة مارغريت، وجميعهم مدفونون في الكنيسة الصغيرة داخل كنيسة سانت جورج.

وتحمل كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور مكانة خاصة للأمير هاري، إذ أقيم فيها حفل زفافه على ميغان ماركل، 44 عامًا، في مايو 2018. كما زار هاري مكان دفن جدته في عام 2023.

وكان من المقرر أن يحضر الأمير هاري وزوجته ميغان، المقيمان في كاليفورنيا بعد تنحيهما عن مهامهما الملكية في 2020، حفل توزيع جوائز ويل تشايلد في المملكة المتحدة عام 2022، حين أُعلن عن "قلق الأطباء" على صحة الملكة إليزابيث.

وفور تلقيه الخبر، سافر هاري إلى إسكتلندا، وقرر الزوجان تمديد إقامتهما في المملكة المتحدة لحضور مراسم جنازتها.