مشهد مهيب لسكان بلدة يبحثون عن طفل غريق في نهر الفرات(فيديو)

شارك عشرات السكان في قضاء سومر بمحافظة الديوانية العراقية في البحث عن طفل مفقود، عبر تشكيل سلسلة بشرية بين ضفتي أحد فروع نهر الفرات.

وأظهر مقطع فيديو من المكان متطوعين من مختلف الأعمار، أمسكوا بأيدي بعضهم البعض، بينما يسيرون في قاع النهر الذي يمر من البلدة لتمشيطه بالكامل.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ونشرته محطات التلفزة الحكومية والخاصة، وسط تعاطف واسع مع عائلة الطفل، وتدفق عبارات الثناء على الأهالي المتطوعين.

فُقد الطفل حسين نجم المياحي منذ يوم أمس الثلاثاء، ويعتقد ذووّه أنه غرق في النهر، لتبدأ عمليات البحث التطوعية بعد دعوات أهلية لقيت استجابة كبيرة.

وفي الليل، انضم غواصون من فرق إنقاذ حكومية، لكن جهود البحث لم تُسفر عن العثور عليه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وتناقل مدونون عراقيون صور الطفل، الذي يبدو في حدود السنة السابعة من عمره، على أمل أن يتم العثور عليه إذا كان تائهاً أو ضائعاً وليس غريقاً في النهر.