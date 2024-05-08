خديجة معاذ تعقد قرانها وتخفي هوية العريس

أعلنت الفنانة السعودية خديجة معاذ عن عقد قرانها، في حفل عائلي بسيط أقيم مساء الثلاثاء، دون الكشف عن هوية الزوج، أو جنسيته.

وشاركت خديجة دعوة عقد القران عبر حسابها الشخصي على سناب شات، قالت فيها "الحمد لله الذي بفضله تؤلَّف القلوب، وبنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني".

وتلقت خديجة التهاني والتبريكات من جمهورها وزملائها بالوسط الفني، نشرت بعضها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل، بينما تساءَل الجمهور عن هوية الزوج، إلا أنها تجاهلت الرد عليهم.

وخديجة معاذ هي مطربة من أهم الفنانات السعودية، وتحظى بجماهيرية كبيرة على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت خديجة معاذ في لقاء تلفزيوني سابق عن تخليها عن دراستها الجامعية من أجل الغناء، لافتة إلى أن الغناء كان وما زال أهم أولوياتها في الحياة؛ ما دفعها التضحية بدراستها الجامعية من أجل استغلال الفرص المتاحة لإبراز موهبتها، لكنها عادت إلى الجامعة بعد فترة تخطت الثماني سنوات بعد تحقيق النجومية التي حلمت بها.