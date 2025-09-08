"عيد ميلاد سعيد".. هل تحقق مصر حلم الأوسكار بعد 70 عاما؟

شاركت مصر للمرة الأولى في سباق جوائز الأوسكار، الذي يعد العنوان الأبرز في سباقات السينما حول العالم، العام 1958 عبر فيلم "باب الحديد"، بطولة فريد شوقي وهند رستم، وإخراج يوسف شاهين.

وعلى مدار ما يقرب من 70 عامًا، لم ينجح أي فيلم مصري في تحقيق حلم الفوز بالأوسكار أو على الأقل الوصول إلى "القائمة الطويلة" ضمن مراحل الفرز والترشيح.

من هنا تتجه الأنظار إلى الفيلم الروائي المصري "عيد ميلاد سعيد" المحمّل برسائل إنسانية مؤثرة، ليحقق الإنجاز في الدورة الـ 98 في المحفل العالمي الشهير.

ومن أبرز الأفلام المصرية التي شاركت في المسابقة عبر التاريخ: "دعاء الكروان" لفاتن حمامة 1959، "اللص والكلاب" لشكري سرحان 1962، "القاهرة 30" لأحمد مظهر 1966، "زوجتي والكلب" لسعاد حسني 1971، "أهل القمة" لنور الشريف 1981، "إسكندرية كمان وكمان" ليسرا 1990، "بحب السيما" لليلى علوي 2004، "عمارة يعقوبيان" لعادل إمام 2006، "فتاة المصنع" لياسمين رئيس 2014، و"فوي فوي فوي" لمحمد فراج 2024.

وفيما يشكك البعض في قدرة العمل على حصد الأوسكار أو الذهاب بعيدًا في المسابقة في ظل فشل أعمال رائدة في حقب زمنية سابقة في تحقيق هذا المسعى، يرى البعض الآخر أن العمل يضم مخرجة شابة موهوبة هي سارة جوهر، كما يضم أسماء لافتة في طاقم التمثيل مثل حنان مطاوع ونيللي كريم، فضلًا عن موضوعه الإنساني.

وتدور أحداث الفيلم حول معاني العطاء والبحث عن السعادة من خلال قصة بسيطة لطفلة تدعى "توحة"، تعمل في منزل أسرة ثرية، ولم تجد يومًا من يحتفل بعيد ميلادها نظرًا لنشأتها في أسرة فقيرة، لكنها تكافح حتى لا يجعل الشعور بالحرمان منها إنسانة سيئة.

وحين يحل عيد ميلاد "نيللي" الطفلة المدللة ابنة العائلة الثرية، تخطط "توحة" لعمل حفل استثنائي لها بعد أن توطدت العلاقة بينهما كصديقتين، رغم التفاوت الطبقي الشاسع، آملة أن تجد يومًا من يحتفل بها حين يحل عيد ميلادها هي الأخرى.

وسبق أن حقق "عيد ميلاد سعيد" نجاحًا لافتًا في الدورة الأخيرة من مهرجان "ترايبيكا السينمائي"، حيث حصد 3 جوائز رفيعة هي: "أفضل فيلم روائي دولي"، "أفضل سيناريو دولي"، فضلًا عن جائزة "نورا إيفرون لأفضل مخرجة"، والتي نالتها سارة جوهر.