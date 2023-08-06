الاحتباس الحراري يغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية

تحتل المناطق الفرنسية موقع الصدارة في التحول المناخي وسيتعين عليها التكيف خلال العقود المقبلة مع آثار التغير المناخي، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوموند".

قالت الصحيفة إنه "لفهم ظاهرة الاحتباس الحراري، هناك منحنيات وخطوط تحذيرية، ورسوم بيانية معدة من أشرطة ملونة ترمز إلى ارتفاع درجات الحرارة، وخرائط، كل واحدة تنذر بالخطر أكثر من سابقتها، فيشعر الملايين من الفرنسيين أن أراضيهم تتغير".

وأوضحت أنه "على سبيل المثال في بورغندي، يتم تقديم موعد الحصاد باستمرار، في المتوسط، كان ذلك أبكر بشهر مما كان عليه في العصور الوسطى، عندما قام رهبان زراعة العنب بتسجيل يوم الحصاد الأول، و في بريتاني ونورماندي، كان الرواد يعيدون زراعة الكروم".

وأشارت إلى أنه "في المرتفعات الجبلية، تتأرجح دوائر الأعمال بين التحول إلى السياحة الصيفية القائمة على الرعي والاستثمار في مدافع الثلج، وتختفي غابات الزان تدريجيًّا جنوب نهر السين".