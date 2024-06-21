تخفّى بنقاب نسائي.. القبض على خاطف أطفال في العراق

وأضاف أن " قوة أمنية تمكنت من القبض على أحد أفراد العصابة بالجرم المشهود أثناء محاولته خطف طفل في المدينة متنكرا بزي نسائي مع نقاب لتغطية وجهه وتمويه كاميرات المراقبة في الشوارع العامة".

وبين أن "العصابة تعمل على خطف الأطفال ثم تنقلهم إلى العاصمة بغداد؛ لاستغلالهم في عمليات التسول؛ كون العاصمة بغداد ذات كثافة سكانية كبيرة ولا يمكن إيجاد الطفل هناك بسهولة".

وتشدد الأجهزة الأمنية العراقية إجراءاتها لملاحقة عصابات خطف الأطفال بداعي الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية.