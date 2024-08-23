يبدو أن نجم هوليوود بن أفليك لا يبالغ في معاناته من الطلاق من جنيفر لوبيز، حيث شوهد برفقة زوجته السابقة جينيفر غارنر.

وبعد طلاقه الرسمي من جينيفر لوبيز، الذي قدمت أوراقه في 20 أغسطس 2024، ظهر بن أفليك، البالغ من العمر 52 عامًا، برفقة جينيفر غارنر، أم أطفاله الثلاثة، في لوس أنجلوس.

جدير بالذكر، تزوج بن أفليك من جينيفر لوبيز في يوليو 2022 بعد استعادة علاقتهما بعد ما يقرب من 20 عامًا، قد اختار عدم ارتداء خاتم زواجه؛ ما يعكس تحولًا في حياته الشخصية.

وأفادت التقارير أن جينيفر لوبيز، 55 عامًا، قد قدمت طلب الطلاق بعد عامين من زواجهما الفخم، ولكن يبدو أن بن أفليك قد استعاد توازنه الشخصي والأسري، حيث بدت علاقته بجينيفر جارنر أكثر راحة وسعادة.