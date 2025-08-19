فنانة مصرية تستغيث بعد سرقتها في باريس

تعرضت الفنانة المصرية ألفت عمر لحادث سرقة خلال تواجدها في باريس، حيث نشرت رسالة استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب فيها المساعدة للعودة إلى مصر.

وقالت ألفت في منشورها على فيسبوك "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت في باريس الزفتة دي أول يوم لي هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماس، بلد مليانة حرامية ومش هدخلها تاني"، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكانت آخر أعمال ألفت الفنية مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وشارك فيه مجموعة من النجوم مثل محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، من إخراج حسني صالح وتأليف أحمد وفدي.

مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقة النوبة وقرية قمولة في صعيد مصر، ويركز على حقوق المرأة، مستوحى من قصص حقيقية شهدتها هذه المناطق، ويعكس حياة المجتمع المحلي والتحديات التي تواجهه.