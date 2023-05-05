استعارتها بريطانيا قبل 100 عام.. العراق يستعيد 6 آلاف قطعة أثرية
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن قرب استلام 38 صندوقًا تضم 6000 قطعة أثرية عراقية كانت مُعارة لبريطانيا لأغراض بحثية قبل 100 عام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان، إنه "بجهود استثنائية، وعبر سفارة جمهورية العراق في لندن، واستكمالًا لصفحات عمل (دبلوماسية الاسترداد)، سيتم بتاريخ 2023/5/9، استلام 38 صندوقًا تضم آثارًا عراقيَّة".
الآثار كانت مُعارة للجانب البريطاني، ويقارب عددها 6000 قطعة، مع 4 صناديق تضم قطعًا مقلدة لأغراض الدراسة، ولوحتين، و6 صناديق من الكتب.
وزارة الخارجية العراقية
وأضاف "الصحاف" أن تلك الآثار "كانت مُعارة للجانب البريطاني، ويقارب عددها 6000 قطعة، مع 4 صناديق تضم قطعًا مقلدة لأغراض الدراسة، ولوحتين، و6 صناديق من الكتب".
من جانبها، أعلنت وزارة الثقافة العراقية أنه بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "استعاد العراق 6000 قطعة أثرية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ العام 1923".