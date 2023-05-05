استعارتها بريطانيا قبل 100 عام.. العراق يستعيد 6 آلاف قطعة أثرية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن قرب استلام 38 صندوقًا تضم 6000 قطعة أثرية عراقية كانت مُعارة لبريطانيا لأغراض بحثية قبل 100 عام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان، إنه "بجهود استثنائية، وعبر سفارة جمهورية العراق في لندن، واستكمالًا لصفحات عمل (دبلوماسية الاسترداد)، سيتم بتاريخ 2023/5/9، استلام 38 صندوقًا تضم آثارًا عراقيَّة".