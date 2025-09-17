للمرة الثانية.. إلغاء حفل ترافيس سكوت في منطقة "الأهرامات"

للمرة الثانية في مصر، وخلال عامين، يتم إلغاء حفل لمطرب الراب العالمي ترافيس سكوت والمقرر إقامته بمنطقة "الأهرامات" في محافظة الجيزة، لأسباب تتراوح بين "عدم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة"، وتارة أخرى بسبب مزاعم حول أن الحفل سيشهد ممارسة "طقوس غريبة".

وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عصام رفعت والتي يطالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمغني الراب ترافيس سكوت وإلغاء الحفل المقرر إقامته 15 أكتوبر المقبل في الأهرامات.

وقال عصام رفعت إنه "تحددت جلسة بتاريخ 21 سبتمبر الحالي لنظر الدعوى والبت فيها نهائيا، إلا أن منظمي الحفل بادروا بإلغائه اليوم دون أن ينتظروا موعد الجلسة المقبلة وما ستسفر عنه"، وفق قوله.

وأضاف المحامي، في تصريح للصحافة المحلية، أنه "تم حجز أكثر من 40 ألف تذكرة للحفل ، إلا أن منظمي الحدث المرتقب لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لإقامته ولم يتبعوا الطرق القانونية في سبيل ذلك"، على حد تعبيره.

وسبق أن أعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت إلغاء حفل مماثل في يوليو 2023، بعد موجة من اللغط والجدل.

ووجه ترافيس سكوت رسالة إلى المصريين، داعياً إلى عدم تصديق الشائعات المتداولة بشأن حفله، وقال في بيان: "ليست لدي أي طقوس غريبة غير لائقة، إنما هي مجرد احتفالات أقدمها برفقة جمهوري".

وأضاف: "أنا من ولاية هيوستن، وهي ولاية لها عادات وتقاليد باحترام فكرة الأسرة، وأنا من أسرة متدينة".