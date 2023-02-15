الملكة القرينة "كاميلا" لن تضع ماسة "كوه نور" بحفل تتويجها
بعد تداول شائعات تفيد بأن الملكة القرينة كاميلا، زوجة الملك تشارلز ستستعين خلال حفل تتويجها المنتظر في مايو، بتاج الملكة فيكتوريا البنفسجي المرصع بماسة "كوه نور"، قالت متحدثة باسم قصر باكنغهام إن الأخبار المتداولة "غير صحيحة".
وأشارت المتحدثة إلى أنه سيتم استبدال الجوهرة الثمينة (كوه نور) الموضوعة على التاج، بألماسات أخرى تعود للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وكانت شركة الهند الشرقية قدمت ماسة "كوه نور" التي تزن 105.6 قيراط، كهدية للملكة فكتوريا عندما توجت إمبراطورة على الهند عام 1877.
ووضعت الملكة ماري التاج المرصع بألماسة "كوه نور" في حفل تتويجها وزوجها جورج السادس عام 1911، ولكن في حفل تتويج الملكة الأم اليزابيث عام 1937 تم استبدال الماسة بنسخة طبق الأصل.
وُوضع التاج العام الماضي على نعش الملكة إليزابيث الثانية، إذ أكدت مصادر من داخل القصر إن ألماسة "كوه نور"الأصلية كانت عليه.
ومن المقرر أن تصبح الملكة القرينة كاميلا أول زوجة منذ القرن الثامن عشر تعيد استخدام هذا التاج في حفل تتويج رسمي.
وأكدت مصادر من داخل القصر أن كاميلا أرادت أن تحيي ذكرى الملكة الراحلة اليزابيث من خلال استبدال ماسة (كوه نور) بأحجار lll و IV و V من ماسة "كولينان" التي تعد أكبر ماسة خام وجِدت على الإطلاق، وتزن 3,106.75 قيراط، حيث كانت جميعها ضمن مجموعة مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية الشخصية.