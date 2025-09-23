شابة تتعرض لعملية احتيال باهظة عبر إعلان وظيفة مزيفة

وقعت امرأة هندية متفوقة في دراستها ضحية عملية احتيال وظيفي كلفتها 4300 دولار، عبر إعلان وهمي على موقع لينكد إن.

وكانت أميشا داتا، 26 عامًا تعرضت للخداع أثناء بحثها عن وظيفة عن بُعد بدوام جزئي.

وفي التفاصيل بدا الإعلان الوظيفي، المزعوم من شركة تعاقد مع منطقة مدرسية بأوكلاهوما، حقيقيًا بعد التحقق من موقع الشركة وتقييماتها.

وتواصلت معها جهة تنتحل صفة مسؤول توظيف عبر بريد إلكتروني مشابه للنطاق الرسمي.

وتمت مقابلة العمل وعرض العقد عليها، وطلب منها شراء جهاز كمبيوتر محمول بقيمة 4300 دولار عبر شيك مزور أُرسل لها.

وظنت أن المبلغ قد تم سداده، فحولته للبائع، لكن الشيك تم إلغاؤه لاحقًا من البنك، وتركت أميشا بلا أموال.

وعندما تواصلت داتا مع جمعية أوكلاهوما التعاونية، أكد الموظفون أن العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد أبلغوا عن عمليات احتيال مماثلة.

ورغم حذف لينكدإن للإعلان المزيف، إلا أن الضرر قد وقع بالفعل. وبعد عدة أشهر، أخبرتها مصلحة الضرائب الداخلية أن محتالين قد قدموا إقرارات ضريبية باستخدام هويتها.

وقالت داتا: "لم يقتصر الأمر على سرقة أموالي فقط، بل حاولوا أيضًا سرقة هويتي".