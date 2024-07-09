logo
منوعات

بعد حظره من الأوسكار 10 سنوات.. ويل سميث قد يحظى بفرصة ثانية

بعد حظره من الأوسكار 10 سنوات.. ويل سميث قد يحظى بفرصة ثانية
النجم ويل سميثالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
09 يوليو 2024، 9:40 ص

قد يتمكن النجم الشهير ويل سميث من العودة إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار رغم الحظر الذي فرض عليه لمدة 10 سنوات، إثر الصفعة التي وجهها لزميله كريس روك أمام الملأ. 

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه فيلم ويل سميث الأخير "Bad Boys 4" في شباك التذاكر ، إلا أن عودته المحتملة إلى الأوسكار تتطلب إثبات ندمه الحقيقي على صفع كريس روك.

729a00b6-872d-4f40-aebb-5657704ff856

وأشار مصمم الصوت الحائز على جوائز الأوسكار، بول إن جي أوتوسون، بحسب ما نشرته صحفية "ميرور" البريطانية، أن سميث يمكنه استعادة مكانته في هوليوود من خلال السلوك المثالي والندم الصادق.

وأوضح أوتوسون أنه بينما يتفهم قرار حظر سميث، إلا أن الممثل الشهير قد يحصل على فرصة ثانية في حال إبداء ندمه وتوبتة.

وأكد أوتوسون على أهمية السماح للأفراد بارتكاب الأخطاء وتقديم الفرصة لهم للتعويض عنها. كما أشاد بنضوج سميث كممثل وكشخص، مشيراً إلى أدائه المميز في فيلم "الملك ريتشارد".

وجاءت تصريحات أوتوسون في العرض الأول لفيلم "Protocol 7"، حيث أعرب عن استعداده الشخصي لمسامحة سميث، ولكنه أكد على ضرورة احترام عقوبة الحظر المفروضة من قبل الأكاديمية.

ويل سميثجوائز الأوسكارحفل

أخبار ذات صلة

محقق خاص عينته آمبر هيرد يكشف حقائق "صادمة" عن جوني ديب
محقق خاص عينته آمبر هيرد يكشف حقائق "صادمة" عن جوني ديب
"نوستالجيا – عاطفة الأمس".. عروض مسرحية تعانق التاريخ في المغرب (صور)
"نوستالجيا – عاطفة الأمس".. عروض مسرحية تعانق التاريخ في المغرب (صور)
رحيل الكاتب السعودي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ.. فمن هو؟
رحيل الكاتب السعودي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ.. فمن هو؟
إسبانيا.. ارتفاع نسبة القُصَّر بين ضحايا "الجرائم الإلكترونية الجنسية"
إسبانيا.. ارتفاع نسبة القُصَّر بين ضحايا "الجرائم الإلكترونية الجنسية"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC