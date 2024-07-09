بعد حظره من الأوسكار 10 سنوات.. ويل سميث قد يحظى بفرصة ثانية

قد يتمكن النجم الشهير ويل سميث من العودة إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار رغم الحظر الذي فرض عليه لمدة 10 سنوات، إثر الصفعة التي وجهها لزميله كريس روك أمام الملأ.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه فيلم ويل سميث الأخير "Bad Boys 4" في شباك التذاكر ، إلا أن عودته المحتملة إلى الأوسكار تتطلب إثبات ندمه الحقيقي على صفع كريس روك.

وأشار مصمم الصوت الحائز على جوائز الأوسكار، بول إن جي أوتوسون، بحسب ما نشرته صحفية "ميرور" البريطانية، أن سميث يمكنه استعادة مكانته في هوليوود من خلال السلوك المثالي والندم الصادق.

وأوضح أوتوسون أنه بينما يتفهم قرار حظر سميث، إلا أن الممثل الشهير قد يحصل على فرصة ثانية في حال إبداء ندمه وتوبتة.

وأكد أوتوسون على أهمية السماح للأفراد بارتكاب الأخطاء وتقديم الفرصة لهم للتعويض عنها. كما أشاد بنضوج سميث كممثل وكشخص، مشيراً إلى أدائه المميز في فيلم "الملك ريتشارد".

وجاءت تصريحات أوتوسون في العرض الأول لفيلم "Protocol 7"، حيث أعرب عن استعداده الشخصي لمسامحة سميث، ولكنه أكد على ضرورة احترام عقوبة الحظر المفروضة من قبل الأكاديمية.