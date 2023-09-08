لحظة هروب قاتل خطير من سجن أمريكي (فيديو)

نشر مسؤولو سجن مقاطعة تشيستر الأمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة هروب قاتل "خطير" من ساحة التدريب، وذلك بعد أيام من الحادثة التي لا تزال التحقيقات فيها مستمرة.

وأظهر المقطع دانيلو كافالكانتي، المدان في 16 أغسطس بقتل صديقته السابقة ديبورا برانداو بعد أن طعنها 38 طعنة أمام طفليها عام 2021، وهو يتسلق جدارًا بطريقة غريبة، حيث توجه لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بكل خفة ومهارة.