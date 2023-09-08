لحظة هروب قاتل خطير من سجن أمريكي (فيديو)
نشر مسؤولو سجن مقاطعة تشيستر الأمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة هروب قاتل "خطير" من ساحة التدريب، وذلك بعد أيام من الحادثة التي لا تزال التحقيقات فيها مستمرة.
وأظهر المقطع دانيلو كافالكانتي، المدان في 16 أغسطس بقتل صديقته السابقة ديبورا برانداو بعد أن طعنها 38 طعنة أمام طفليها عام 2021، وهو يتسلق جدارًا بطريقة غريبة، حيث توجه لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بكل خفة ومهارة.
ورصد القاتل كافالكانتي، المحكوم بالسجن مدى الحياة، أربع مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلين من بلدة بوكوبسون، مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 بلاغ من السكان.
وصرح نائب مفوض العمليات بشرطة ولاية بنسلفانيا، الرائد جورج بيفينز، الإثنين الماضي، بأن التحقيق مستمر عبر استخدام التكنولوجيا والمزيد من الأفراد للمساعدة في المطاردة، وتمشيط المنطقة بالمروحيات.
وتابع: "أحد الأمور التي فعلناها، جعلنا والدة الشخص تسجل تسجيلًا تطلب منه الاستسلام بسلام".
ورصدت السلطات الأمريكية مكافأة إجمالية بقيمة 20000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دانيلو كافالكانتي.