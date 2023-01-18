الثلوج تحول جبل اللوز في السعودية لوجهة سياحية نشطة

واختارت الرياض تلك المناطق الباردة لتبني فيها مدنًا عصرية، ومشاريع سياحية عملاقة، مثل: مدينة "نيوم" ومشاريع "البحر الأحمر" و "أمالا" و "ذا لاين"، في إطار خطة طموحة للتحول لوجهة سياحية عالمية في غضون سنوات قليلة.

وبدأت تلك المناطق بالفعل في استقطاب السياح، لاسيما من دول أوروبا الغربية، من العام 2018 و2019، عندما بدأت السعودية لأول مرة في تاريخها بمنح تأشيرات سياحية ميسرة لمواطني نحو 50 دولة.