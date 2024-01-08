المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي يعلنان خطبتهما

والفنانة مي فاروق هي إحدى مطربات دار الأوبرا المصرية، والتي حققت نجاحا كبيرا بسبب صوتها القوي الذي مكّنها من تقديم أغاني عمالقة الغناء بالوطن العربي مثل كوكب الشرق أم كلثوم، ووردة وصباح وغيرهم.

وأحيت مي فاروق مؤخرا مجموعة من الحفلات الغنائية في مصر والسعودية، ونالت إشادات واسعة من الجمهور العربي.