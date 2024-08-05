قال الفنان كمال أبو رية إنه اضطر للاعتذار للفنانة غادة عبد الرازق بسبب صفعة في المسلسل الشهير "سوق العصر"، مشيرا إلى أن التصوير توقف مدة يومين.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنه اندمج بشدة في المشهد الذي جمعه بغادة، وجاءت الصفعة حقيقية وقوية على عكس المتوقع أو المفترض؛ مما استوجب اعتذاره، معتبرا أن المسلسل من أجمل الأعمال التي قدمها، وأجريت حوله دراسات نقدية كثيرة سواء في مصر أو خارج مصر مثل المغرب ودول الخليج.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل: "المسلسل كان في غاية الأهمية والعمق لدرجة أنه لفت أنظار النقاد، وقدمت شخصية بها عدة انفعالات، والمشاهد التي جمعتني مع أحمد عبد العزيز كانت ممتعة للغاية، والمسلسل لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه وحتى وقتنا الحالي".

خلاف مع محمد سامي

وكشف الفنان المصري حقيقة خلافه مع مواطنه المخرج محمد سامي، بسبب تقليص دوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وعزمه على عدم المشاركة في عمل من إخراجه فيما بعد.

ونفى أبو رية ما تم تداوله موضحا "محمد سامي جلس معي قبل التصوير، وشرح لي الشخصية، وأنا تصورت ممكن إيقاعه يبقى إيه ولفتته وشكله إيه ومكياجه الخارجي؛ وبالتالي علاقته بابنته تبقى إزاي، وقبل ما نصور اتفقنا أنه يبقى كده، شخصية رجل محام لم يوفق في عمله رغم كفاءته".

وأشار كمال أبو رية إلى أن مساحة دوره في "نعمة الأفوكاتو" صغيرة، ولكن نوعية الدور أعجبته للغاية ومساحة الأداء سريعة ودسمة، وترضي غروره كممثل.