عطلة العيد تنعش سوق الأغنية في المغرب
شهدت سوق الأغنية في المغرب انتعاشة قوية ورواجًا لافتًا على وقع عطلة عيد الأضحى بعد فترة من الركود إثر استئناف عدد من نجوم الغناء نشاطهم الفني بقوة.
وأصدرت الفنانة المغربية الشعبية زينة الداودية، أغنية رومانسية جديدة بعنوان "ربطة زغبية"عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. وتتميز الأغنية بطابع شعبي وتوزيع عصري، وهي من كلمات أحمد الأحمدي، ومحمد أمير.
وتحت عنوان "منعطيوهمش الفرصة" طرحت نادية العروسي أحدث أغانيها التي تنتمي إلى إيقاعات موسيقى الراي، وتتناول مشاعر فتاة عاشقة تناشد حبيبها ألا يعطي الآخرين الفرصة كي يفسدوا حبهما.
وكانت عطلة عيد الأضحى هي التوقيت الذي اختاره سعد لمجرد ليطرح "الدويتو" المرتقب مع الفنان حاتم عمور والذي حمل عنوان "محبوبي"، وتصدر الأغاني الأكثر استماعًا في المغرب بعد ساعات من إطلاقه.
ورغم أن الفنان الشاب نعمان بلعياشي لن يطلق أغنيته الجديدة " بلا بلا "، إلا السبت المقبل 22 يونيو الحالي، إلا أنه اختار أن يعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذروة عطلة عيد الأضحى.