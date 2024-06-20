عطلة العيد تنعش سوق الأغنية‎ في المغرب

شهدت سوق الأغنية في المغرب انتعاشة قوية ورواجًا لافتًا على وقع عطلة عيد الأضحى بعد فترة من الركود إثر استئناف عدد من نجوم الغناء نشاطهم الفني بقوة.

وأصدرت الفنانة المغربية الشعبية زينة الداودية، أغنية رومانسية جديدة بعنوان "ربطة زغبية"عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. وتتميز الأغنية بطابع شعبي وتوزيع عصري، وهي من كلمات أحمد الأحمدي، ومحمد أمير.