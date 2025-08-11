بعد موجة الجدل.. كانييه ويست يعيد إطلاق Yeezy بخصومات ضخمة

أعاد نجم الراب ومصمم الأزياء، كانييه ويست، إطلاق علامته التجارية Yeezy عبر الإنترنت، بعد أن تم إغلاق الموقع في فبراير الماضي من قبل منصة Shopify بسبب انتهاكه قواعد المنصة.

وجاء إغلاق المتجر بعد أن بدأ ويست بيع قمصان بيضاء تحمل صلبانًا معقوفة سوداء بسعر 20 دولارًا فقط، وهو ما أثار موجة من الإدانة وسحب المتجر من الإنترنت.

مع عودة المتجر، عاد موقع Yeezy بمجموعة منتجات أقل وتخفيضات كبيرة؛ فالأصناف التي كانت تُباع سابقًا بمئات الدولارات، مثل صنادل YEEZY، تُعرض الآن بأسعار منخفضة تصل إلى 20 دولارًا. ويبدو أن العلامة التجارية تحاول التعافي من خسارة الشراكات والضرر الذي لحق بسمعتها العامة بعد سلسلة من الفضائح التي ارتبطت بسلوك ويست.

أخبار ذات علاقة "50 سنت" يهاجم كانييه ويست وزوجته بسخرية لاذعة

وفي فبراير، صرّحت منصة Shopify بأن كانييه ويست خالف شروط الاستخدام ولم يشارك في "ممارسات تجارية أصلية"، لذلك تم حظر متجره.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تأتي عودة Yeezy بعد موجة جديدة من الانتقادات طالت كانييه بسبب تصريحاته "المعادية للسامية" وتعبيراته العنصرية؛ ففي وقت سابق من هذا العام، شارك ويست سلسلة من المنشورات المثيرة للجدل على تويتر وإنستغرام، قال فيها صراحة: "أنا نازي" و"أحب هتلر"، مضيفًا: "أنا عنصري، فالصورة النمطية موجودة لسبب، وكلها صحيحة".

كما رفض كانييه الاعتذار عن تصريحاته تجاه اليهود، وكتب: "لن أعتذر أبدًا عن تعليقاتي اليهودية، أقول ما أريد إلى الأبد"، قبل أن يهاجم شركات المالية التي جمدت حساباته.

ورغم كل الجدل، أعاد ويست، الذي غيّر اسمه رسميًا إلى "يي"، إطلاق متجر Yeezy، لكن بنسخة متواضعة تعتمد على التخفيضات ومجموعة منتجات محدودة، في محاولة لاستعادة مكانته في سوق الأزياء.