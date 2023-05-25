الموت يغيب نجمة "الروك" العالمية تينا تيرنر

الموت يغيب نجمة "الروك" العالمية تينا تيرنر

إرم نيوز

بعد صراع طويل مع المرض، رحلت المطربة العالمية "تينا تيرنر"، عن عمر يناهز 83 عاما، في منزلها بسويسرا بالقرب من مدينة زيورخ.

وقال المتحدث باسمها برنارد دوهرتي، في بيان، اليوم الأربعاء: "معها يخسر العالم أسطورة موسيقية ونموذجا يحتذى به".

الموت يغيب نجمة "الروك" العالمية تينا تيرنر
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وتعرضت تينا تيرنر قبل وفاتها لمشاكل صحية عديدة، حيث كانت تعاني من فشل كلوي وسكتة دماغية والسرطان.

وتعد تيرنر، الملقبة بـ"ملكة الروك أند رول"، واحدة من أكثر مغنيات الروك المحبوبات والمعروفة بجاذبيتها على المسرح، ولها سلسلة من الأغاني الناجحة.

وعانت تينا في حياتها الزوجية مع زوجها السابق آيكي تورنر، الذي كان يعنّفها ويخونها باستمرار، كما أشارت إلى أنه كان مدمنا على المخدرات والكحول.

الموت يغيب نجمة "الروك" العالمية تينا تيرنر
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وانفصلت عنه في عام 1978، بعد أن ارتبطت به عام 1962. وأنجبا ابنهما روني، كما تبنت طفلين، ولها ابن أيضًا يدعى كريج من علاقة سابقة. 

فن ومشاهير

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