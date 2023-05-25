الموت يغيب نجمة "الروك" العالمية تينا تيرنر

بعد صراع طويل مع المرض، رحلت المطربة العالمية "تينا تيرنر"، عن عمر يناهز 83 عاما، في منزلها بسويسرا بالقرب من مدينة زيورخ.

وقال المتحدث باسمها برنارد دوهرتي، في بيان، اليوم الأربعاء: "معها يخسر العالم أسطورة موسيقية ونموذجا يحتذى به".