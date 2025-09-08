لحظات مرعبة لدب ضخم يقترب من زوجين بإحدى الغابات (فيديو)

شهدت حديقة "برنابي ماونتن" في مدينة فانكوفر الكندية مشهدًا مثيرًا للقلق، بعد أن اقترب دب بري ضخم من زوجين كانا يجلسان على بطانية وسط الحديقة، غير مدركين للخطر المحدق بهما.

الحادثة، التي وقعت في 27 أغسطس، وثقها أحد الزوار بمقطع فيديو، أظهر الدب وهو يتحرك بسرعة نحو منطقة مكتظة بالمتنزهين الذين كانوا يستمتعون بالطقس الصيفي. وما إن لاحظ الزوار وجود الدب حتى سارع معظمهم إلى جمع أمتعتهم والابتعاد عن المكان، باستثناء الزوجين اللذين بقيا في موقعهما غير منتبهين لما يحدث حولهما.



ومع اقتراب الدب إلى مسافة أمتار قليلة من البطانية التي جلس عليها الزوجان، حاول الحاضرون تنبيههما عبر الصياح والإشارة. عندها فقط أدركا الموقف وغادرا بسرعة، قبل لحظات من وصول الدب إلى أغراضهما. وقد انشغل الحيوان بعد ذلك بتفحص الأغراض التي تُركت خلفهما، دون أن يحاول مطاردتهما.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من حادثة مشابهة في ألاسكا، حيث اقترب دب بني من مجموعة كانت برفقة التميمة الشهيرة لفريق سياتل كراكنز في دوري الهوكي الوطني.

وبحسب رواية لاعب الفريق جون هايدن، فإن الدب بدا منجذبًا للألوان الزاهية للتميمة قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة دون أن يصيب أحدًا بأذى.