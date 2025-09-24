والد إيلون ماسك متهم بالاعتداء الجنسي على أبنائه

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الثلاثاء بأن إرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، البالغ من العمر 79 عامًا، متهم بالاعتداء الجنسي على خمسة من أبنائه وأبناء زوجته منذ عام 1993.

ونقلت الصحيفة عن رسائل شخصية وبريد إلكتروني، بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد من العائلة، أن إرول ماسك، الذي تزوج ثلاث مرات ولديه تسعة أبناء على الأقل، "يسيطر بقوة على جزء كبير من عائلته".

وأضافت أن أول اتهام موجه له كان عام 1993، عندما أخبرت ابنة زوجته البالغة من العمر أربع سنوات أقاربها أنه لمسها في منزل العائلة، وتكرر الأمر لاحقًا وفقًا لما ذكرته التايمز.

وأشارت الصحيفة إلى فتح ثلاثة تحقيقات منفصلة لإنفاذ القانون، انتهى تحقيقان دون اتخاذ أي إجراء، بينما لم يتضح بعد مصير التحقيق الثالث.

ونفى إرول ماسك هذه الادعاءات تمامًا، واصفًا إياها بأنها "هراء" و"كاذبة"، واتهم بعض أفراد العائلة بمحاولة تحريض الأطفال على الإدلاء بمعلومات خاطئة وابتزاز ابنه الأكبر، إيلون ماسك.

ولم يعلق إيلون ماسك بشكل مباشر على التقرير الجديد، لكنه سبق وأن وصف علاقته بوالده بالصعبة، موضحًا في مقابلة سابقة مع "رولينغ ستون" عام 2017 أن والده ارتكب "كل الشرور التي يمكن تخيلها". وقال إن تجربته مع والده منذ سن العاشرة لم تكن إيجابية، مشيرًا إلى شعوره بالأسى تجاهه ووصفه له بأنه كان "يخطط للشر".