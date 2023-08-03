تقرير: تحذير طبي من بعوض أسود يمص الدم ويحدث جروحا غائرة
ذكرت صحيفة "20Minutos" الإسبانية، أن الرابطة الوطنية للصحة البيئية حثت الجهات على تنفيذ المهمة اللازمة لمكافحة البعوض الأسود في الصيف، بعد اكتشاف اتساع نطاق انتشاره، باعتباره خطرًا على الناس بسبب لدغاته المؤذية.
وقالت الرابطة في بيان صحفي، إن البعوضة السوداء نوع مستوطن في إسبانيا، سرعان ما زاد انتشارها بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وأصبح الكثير من الأشخاص المتضررين من لدغتها يذهبون إلى المراكز الصحية في المدن والبلدات.
وعلى عكس ما قد يعتقد المرء، البعوضة السوداء لا تلدغ، بل تعض، وقد أوضح ذلك المدير العام للرابطة "خورخي جالفان"، حيث قال إن "المشكلة الأساسية لهذه الحشرة هي أنها لا تلدغ، بل تعض، وتحدث جرحًا كبيرًا، وقادرة على نقل العدوى بالإضافة إلى أعراض تحسسية مقلقة للغاية، وقد تتطلب دخول المستشفى في بعض الحالات".
وتعتبر البعوضة السوداء أحد أنواع الحشرات المصاصة للدماء، فهي تحتاج إلى استهلاك الدم لإكمال دورة حياتها، حيث تمزق هذه الحشرة جلد ضحاياها بفكيها من أجل سحب الدم، وذلك بعد جرعة صغيرة من التخدير، والتي ستسمح له بالعمل بهدوء دون أن يلاحظ الفرد المصاب ذلك لمدة خمس دقائق، ويكون التأثير النهائي هو جرح بطول عدة سنتيمترات ينزف عادة، مصحوبًا بتورم شديد يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى شهر.
وتعد مدن الأندلس وأراغون وكاتالونيا ومدريد ومورسيا وفالنسيا، المناطق الأكثر تضررًا من وجود البعوضة السوداء، حيث زادت أعداد هذه الحشرة التي يبلغ طولها حوالي ستة مليمترات وصولًا إلى أعداد غير مسبوقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع درجات الحرارة في البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
وفي حالة التعرض للعض من قبل هذه الحشرة، يوصى بوضع الثلج لتقليل الالتهاب أو وضع مرهم، والذهاب إلى أقرب مركز صحي، والإبلاغ عن الحالة لتجنب تفاقم الأعراض، وبالطبع عدم حك الجرح؛ لأن هذا قد يجعله أسوأ، أو يصيبه بالتلوث.
المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية