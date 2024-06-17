كشف أسرار جلسة التصوير الأخيرة لمارلين مونرو

كُشف عن تفاصيل جلسة التصوير الأخيرة، التي خضعت لها النجمة الشهيرة مارلين مونرو قبل وفاتها في كتاب جديد حمل عنوان Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed.

وادعت مؤلفة الكتاب مورين كالاهان أن الصور المدرجة في الكتاب مأخوذة من آخر جلسة تصوير خضعت لها نجمة الإغراء الشهيرة، حيث ظهرت فيها دون ملابس، وذلك قبل أسابيع قليلة من وفاتها.

وقالت المؤلفة إن الصور هي "الأكثر جرأة" لمارلين، والتقطها المصور المشهور عالميًا "بيرت ستيرن" لمجلة فوغ في يونيو 1962.

وجاءت الصور بالأبيض والأسود، وظهرت مارلين في إحداها مستلقية على السرير، بملامح وجه "سعيدة"، بينما غطت خصلات شعرها الشقراء إحدى عينيها.

وأشارت كالاهان إلى إن مارلين كانت "في ذروة جمالها" عندما تم التقاط الصور الأخيرة لها، مشيرة إلى أن النجمة الحسناء كانت تعاني من اكتئاب شديد في ذلك الوقت، ما جعلها تستهلك كميات كبيرة من الكحول والحبوب المهدئة.