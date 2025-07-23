"رغيف خبز".. هدية تايلور سويفت لسيلينا غوميز وخطيبها

أرسلت تايلور سويفت هدية خطوبة مليئة بالمشاعر لصديقتها المقرّبة منذ زمن طويل، سيلينا غوميز، وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وشارك بيني صورة للهدية على خاصية القصص في إنستغرام، التي أظهرت سلة من الخوص موضوعة على سطح من الرخام، تحتوي على رغيف دائري من خبز السوردو الذهبي، ملفوف في كيس ورقي يحمل ملصقًا مكتوبًا بخط اليد: "خبز سوردو منزلي الصنع".

وأضافت تايلور لمستها الخاصة ببطاقة مكتوب عليها "إنها قصة رغيف"، في تلاعب ذكي على عنوان أغنيتها الشهيرة "Love Story" من عام 2008، بالإضافة إلى ملصق آخر كتب عليه "مع الحب، تايلور".

لكن الهدية لم تقتصر على الخبز فقط. فقد احتوت السلة أيضًا على زجاجتين من زيت الزيتون والخل البلسمي الفاخر، لتكمل تجربة تناول الخبز. كما أضافت تايلور شمعة فاخرة من علامة Le Labo برائحة Encens 9، والتي يبلغ سعرها 78 دولارًا، لتضيف لمسة من الفخامة على الهدية المدروسة.

أخبار ذات علاقة سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ33 على سطح مبنى (صور)

وكانت سيلينا وبيني أعلنا خطوبتهما في ديسمبر 2024 بعد عام من المواعدة. وتُعد هذه الهدية إحدى الطرائق العديدة التي دعمت بها تايلور صديقتها المقربة خلال هذه المرحلة السعيدة. فمؤخرًا، حضرت تايلور حفلة عيد ميلاد سيلينا الـ33 ذات الطابع الديسكو في لوس أنجلوس، حيث شوهدتا وهما تحتفلان معًا بإطلالات براقة.

وتعود صداقة تايلور وسيلينا إلى عام 2008، حين تقربتا أثناء مواعدتهما للأخوين جوناس، (تايلور كانت تواعد جو وسيلينا كانت تواعد نيك). ومنذ ذلك الحين، لم تفتر علاقتهما، وغالبًا ما تعبران عن حبهما ودعمهما لبعضهما علنًا. وقد صرّحت سيلينا مؤخرًا بأنها تعرض دائمًا أغنياتها الجديدة على تايلور لتسمع رأيها الصادق والمهم بالنسبة إليها.

أما تايلور، فقد علّقت سابقًا على إعلان الخطوبة قائلة: "نعم، سأكون فتاة الزهور!"، مؤكدة أن صداقتهما لا تزال إحدى أقوى العلاقات في عالم المشاهير.



