شهدت محافظة الجيزة المصرية حادثة مؤلمة، إذ توفيت طفلتان تحملان الجنسية السودانية غرقًا بحمام سباحة.

وتلقت السلطات المختصة بلاغًا بتعرض صغيرتين للغرق في أثناء وجودهما داخل حمام سباحة بنادي "سماش الكرمة" بمنطقة الشيخ زايد، التابعة لمدينة الـ6 من أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان، وبالفحص تبين مصرع طفلتين يبلغ عمرهما 11 و12 عامًا، سودانيتي الجنسية، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

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وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الحادث والتعرف على سبب غرق الطفلتين في ظل وجود رجل إنقاذ.

وفي سياق مواز، تعرض 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 سنة إلى الاختناق داخل حمام سباحة يتبع نادي هيئة النقل العام بمنطقة "مصر القديمة" بالقاهرة نتيجة تسرُّب غاز الكلور، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة لتلقي العلاج اللازم.