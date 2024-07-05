بـ"مقعد مجاني".. شركة طيران تسخر من خسارة سوناك

استخدمت شركة Ryanair استراتيجية طريفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاستهزاء برئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، ريشي سوناك، بعد إقراره بخسارته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ونشرت الشركة منشورًا يظهر سوناك جالسًا على متن طائرة، ما دفعها لتقديم مقعد له في رحلتها إذا فقد مقعده البرلماني كذلك.

وعرضت Ryanair المقعد على سوناك في حال فقد مقعده البرلماني، ما أثار استجابة واسعة وأدى إلى تفاعلات طريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، واجه ريشي سوناك، الذي قضى 14 عامًا في السياسة أسئلة حول الأزمة المالية والسياسية أثناء الحملة الانتخابية.

ومع انتهاء حملة مضطربة للمحافظين، تم تصوير سوناك في برنامج تلفزيوني على قناة ITV في آخر يوم للحملة، ما أثار انتقادات واسعة.