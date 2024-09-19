زاك براين يغلق حسابه على "إكس" ويعتذر لتايلور سويفت

شارك المغني الأمريكي زاك براين، البالغ من العمر 28 عامًا، اعتذارًا مطولًا بعد تلقيه ردود فعل عنيفة؛ بسبب منشور على إكس، قال فيه إن كانييه ويست أفضل من تايلور سويفت.

وفي منشور آخر، قال إن فريق "فيلادلفيا إيجلز" متفوق على فريق "كانساس سيتي تشيفز"، الذي يلعب فيه حبيب سويفت "ترافيس كيلس".

وبعد الهجوم "غير المتوقع"، الذي تعرض له "زاك براين" من معجبي سويفت في مواقع التواصل الاجتماعي، اضطر لإغلاق حسابه في المنصة والخروج باعتذار رسمي.

وقال عبر إنستغرام: "للعلم يا رفاق، لم أكن أقصد تايلور الليلة الماضية..كنت أقارن بين ألبومين وأنا في حالة سُكر، وخرجت بنتائج خاطئة. أعرف أن لكانييه أخطاءه، لكنني كنت أتحدث من الناحية الموسيقية البحت".

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وتابع: "أحب موسيقى تايلور، وأتمنى أن تعلموا أنني إنسان، وأغرد بأشياء غبية في كثير من الأحيان. آمل أن أتمكن يومًا ما من شرح ذلك لها. تويتر يوقعني في مشكلات كثيرة، وأود أن أقول إنه من الأفضل أن أبتعد عنه. أنا آسف لأي من معجبي تايلور الذين أغضبتهم أو خذلتهم".

يذكر أن تايلور سويفت اشتهرت بعدائها الطويل الأمد لكانييه ويست وزوجته السابقة كيم كارداشيان، فقد قاطع مغني الراب خطاب سويفت في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2009 ليعلن أن بيونسيه كان يجب أن تفوز بجائزة أفضل فيديو غنائي نسائي، وليس هي.

وفي عام 2016، نشب خلاف حول ما إذا كانت سويفت وافقت على كلمات مثيرة للجدل عنها في أغنية كانييه ويست Famous.