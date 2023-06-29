مادونا تدخل العناية المركزة للعلاج من عدوى بكتيرية حادة‎

كشف مدير أعمال الفنانة الأمريكية الشهيرة مادونا، يوم الأربعاء، أن نجمة البوب أدخلت مؤخراً وحدة العناية المركزة بإحدى المستشفيات لعدة أيام، بسبب تعرضها لعدوى بكتيرية حادة.

وتأجلت جولة حفلات كان من المقرر أن تستهلها مادونا، البالغة 64 عاماً، بحفل في كندا في منتصف تموز/يوليو المقبل، بحسب ما أعلن غي أوسيري مدير أعمال الفنانة.

وأوضح أوسيري في منشور عبر حسابه على إنستغرام أن صحة المغنية "تتحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية". وأكد أن "من المتوقع أن تُشفى تماماً".

وكتب أوسيري أن "مادونا أصيبت في 24 حزيران/يونيو الجاري بعدوى بكتيرية حادة استلزمت مكوثها بضعة أيام في وحدة العناية المركّزة".

وأضاف "في الوقت الراهن، علينا أن نعلّق كل التزامتها ومنها جولة حفلاتها" التي كان من المقرر أن تكون أولاها في 15 تموز/يوليو المقبل في مدينة فانكوفر الكندية، واعداً بالإعلان "قريباً" عن مواعيد جديدة لإطلالاتها في أميركا الشمالية وأوروبا.