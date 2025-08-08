هل تسببت "سوزي الأردنية" في القبض على البلوغر محمد عبد العاطي؟

تُشغل تداعيات القبض على العديد من مشاهير "البلوغرز" المصريين مؤخرًا، اهتمام الرأي العام، لا سيما في ظل خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، وأبرزها "التورط في غسيل الأموال والتحريض على الفسق والفجور والإساءة لقيم وتقاليد المجتمع".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تسبب البلوغر مريم أيمن، الشهيرة بـ "سوزي الأردنية"، في القبض على البلوغر الشهير محمد عبد العاطي.

وجاء ذلك، بعد أن دافعت "سوزي الأردنية" عن نفسها في مواجهة اتهامها باستخدام "ألفاظ تخدش الحياء"، حيثُ قالت متسائلة: "إذا كانت ألفاظي خادشة للحياء، فبماذا يمكن تسمية ما يبثه محمد عبد العاطي؟".

وأعتبر النشطاء، أن "سوزي الأردنية"، البالغة من العمر 19 عامًا، أرادت أن تبعد التهمة عن نفسها من خلال إلصاقها بزميل يكبرها سنا، وسبق أن وجه إليه كثيرون هذا الاتهام، وتحفظوا على أسلوبه الذين وصفوه بـ"غير اللائق".

وسبق أن ربط كثيرون بين القبض على عبد العاطي وبين الحلقة الشهيرة من برنامجه "مع كامل احترامي"، الذي يُبث عبر "يوتيوب" واستضاف فيها "سوزي الأردنية" للحديث عن شخصيتها وحياتها، ورأى البعض أن الحلقة تضمنت "ألفاظا غير لائقة".

ورجح النشطاء أن ثبات صحة تورط "سوزي الأردنية" في القبض على عبد العاطي، سؤدي إلى خسارة الأولى الكثير من متابعيها، الذين يقدر عددهم بالملايين على منصة "تيك توك" فقط.

ويقدم محمد عبد العاطي نوعا من النقد الاجتماعي الساخر، الذي يناقش قضايا مجتمعية على أرض الواقع بأسلوب مرح، لكنه يلجأ إلى استخدام "الشتائم" في حديثه رغم أنها تأتي مستترة ومغطاة بصوت طريف لصياح بطة.

أخبار ذات علاقة "أجهزة خطيرة".. تطورات مثيرة في قضية بلوغرز مصر

وكان المخرج المصري عمرو سلامة أثار حالة من الجدل بسبب دفاعه، عن عبد العاطي، بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بـ"نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال سلامة، إن "لغة عبد العاطي التي لا يوافق عليها الناس هي نفس لغته التي رأى بعينه مئات الشباب يصافحونه بسببها، ويقولون له إنهم يحبونه؛ لأنه يتكلم بطريقة تشبه طريقتهم".

ووصف في منشور عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، البلوغر عبد العاطي بأنه "من أكثر الناس الذين عرفهم، أخيرًا، طيبة وجدعنة وخفة ظل"، لافتا إلى أنه "ابن حلال مصّفى"، على حد تعبيره.