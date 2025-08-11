التحفظ على أموال "البلوغر" محمد عبد العاطي

في تطور لافت بقضية البلوغر المصري الشهير محمد عبد العاطي، أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها.

جاء ذلك، على خلفية اتهامه بالتورط في عمليات غسيل أموال والتربح عبر تطبيق "تيك توك"، إلى جانب تهمته الأصلية، وهي "نشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبث مضمون ينافي القيم المجتمعية المصرية".

أخبار ذات علاقة تطورات "مثيرة" في ملف ملاحقة "البلوغرز" المصريين

ويأتي قرار التحفظ إثر قرار سابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلقي جهات التحقيق تقارير من الأجهزة الأمنية والرقابية تكشف عن تضخم ثروة المتهم خلال فترة زمنية قصيرة، على نحو يشتبه معها في كونها حصيلة نشاط مخالف للقانون.

وسبق أن ربط كثيرون بين القبض على عبد العاطي وبين الحلقة الشهيرة من برنامجه "مع كامل احترامي"، الذي يُبث عبر "يوتيوب" واستضاف فيها البلوغر "سوزي الأردنية" للحديث عن شخصيتها وحياتها، ورأى البعض أن الحلقة تضمنت "ألفاظا غير لائقة".

ويقدم محمد عبد العاطي نوعا من النقد الاجتماعي الساخر، الذي يناقش قضايا مجتمعية على أرض الواقع بأسلوب مرح، لكنه يلجأ إلى استخدام "الشتائم" في حديثه رغم أنها تأتي مستترة ومغطاة بصوت طريف لصياح بطة.

وكان المخرج المصري عمرو سلامة أثار حالة من الجدل بسبب دفاعه، عن عبد العاطي، بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بـ"نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

أخبار ذات علاقة نجمة "مقاطع الروتين".. إخلاء سبيل البلوغر حسناء شعبان

وقال سلامة، إن "لغة عبد العاطي التي لا يوافق عليها الناس هي نفس لغته التي رأى بعينه مئات الشباب يصافحونه بسببها، ويقولون له إنهم يحبونه؛ لأنه يتكلم بطريقة تشبه طريقتهم".

ووصف في منشور عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، البلوغر عبد العاطي بأنه "من أكثر الناس الذين عرفهم، أخيرًا، طيبة وجدعنة وخفة ظل"، لافتا إلى أنه "ابن حلال مصّفى"، على حد تعبيره.