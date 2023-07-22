"بوابة العالم السفلي".. ذوبان الجليد في أكبر منخفض صقيعي بالعالم

كشف مقطع فيديو مثير تم تصويره بطائرة مسيرة تفاصيل حفرة باتاجايكا، التي يبلغ طولها كيلومترا واحدا في أقصى شرق روسيا، حيث تشكل هذه الحفرة أكبر منخفض صقيعي في العالم.

ويظهر في مقطع الفيديو مستكشفان يتسلقان بصعوبة التضاريس الوعرة عند قاعدة المنخَفَض الذي يتميز بسطح غير منتظم وتلال صغيرة، وهي تضاريس بدأت في التشكل بعد قطع أشجار الغابة المحيطة في ستينيات القرن الماضي وبعد بدء ذوبان التربة الصقيعية، مما تسبب في انخفاض الأرض.

وقال إريل ستروتشكوف وهو من السكان المحليين ومستكشف للمنخفض، في تصريح لرويترز وهو واقف عند حافة المنخفض "نحن السكان المحليين نسميه هبوطا".

وأضاف "بدأ في الظهور في سبعينيات القرن الماضي، وظهر أولا في صورة واد ضيق عميق. ثم أخذ في التوسع بسبب الذوبان في حرارة الأيام المشمسة".