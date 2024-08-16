نبيل الفيلكاوي: حالة الفنان عبد الله الرويشد "غير مستقرة" (فيديو)

نفى نبيل الفيلكاوي، نقيب الفنانين الكويتيين لـ"إرم نيوز"، صحة توقيت الفيديو المتداول عن الفنان عبد الله الرويشد، الذي ظهر فيه بصحبة شاب مصاب بمتلازمة داون، وقيل إنه "ابن شقيقه"، وأنه صُوِّر بعد أزمته الصحية، مبينًا أن "الفيديو قديم".

ونوّه الفيلكاوي في تصريحاته إلى أن "ما يشاع عن تحسن صحة الفنان الرويشد غير صحيح"، لافتًا إلى أن "حالته الصحية غير مستقرة"، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

وكشف مصدر موثوق بأن الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد، باتت "صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أنه لم يعد يستطيع التحكم في تعبيرات وجهه.

وأضاف المصدر في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز": إن "حالة عبد الله الرويشد صعبة جدًا، وبسبب إصابته بجلطة في المخ، لم يعد يستطيع التحكم في تعبيرات وجهه وانفعالاته".

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وطالب المصدر من الجمهور الدعاء للفنان بالشفاء وأن تمر هذه الأزمة بسلام، وأن يعود إلى جمهوره ومحبيه في الوطن العربي.

ويوجَد الرويشد في مدينة آنسباخ الألمانية منذ أبريل/نيسان الماضي في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية وهو بالكويت في فبراير/شباط، وغاب بسببها عن الحفلات الفنية.