"غرامات باهظة".. إيطاليا تقر ضوابط على مؤثري مواقع التواصل

قررت إيطاليا تنظيم النشاط التجاري والإعلاني لكبار المؤثرين عبر الشبكات الاجتماعية، عبر تطبيقها عليهم القانون نفسه الذي يحكم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وينص على فرض غرامات باهظة في حالات المخالفة.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته هيئة الاتصالات الإيطالية، إثر تحقيق قضائي أجري أخيراً بتهمة الاحتيال ضد المؤثرة الإيطالية كيارا فيرانيي.

وأوضحت الهيئة أن قرارها ينطبق على المؤثرين الذين لديهم ما لا يقلّ عن مليون متابع على أيّ من شبكات أو منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً، مع تفاعل 2% على الأقل من هؤلاء مع رسائلهم.

وتتعلق الأحكام على وجه الخصوص، بحسب بيان صادر عن هيئة الاتصالات الإيطالية، بـ"الإعلانات التجارية وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص والقصّر وقيم الرياضة".

وفي حالة الترويج للمنتجات داخل المنشورات، "يُطلب من المؤثرين إدراج تحذير يؤكد على الطبيعة الإعلانية للمحتوى"، وفق بيان الهيئة.

وتأتي إعلانات الهيئة إثر الأزمة القضائية مع المؤثرة الإيطالية كيارا فيرانيي، التي يتابعها ما يقرب من 30 مليون مشترك على "إنستغرام".

هذه المؤثرة الحاضرة بقوة في مجال الموضة، هي في قلب فضيحة تتعلق بترويجها لعلامة تجارية لكعك "باندورو"، وهي من المخبوزات الشبيهة بكعكة البانيتوني الإيطالية المشهورة خلال فترة عيد الميلاد. وقد طُرحت هذه المنتجات للبيع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأكدت فيرانيي حينها أنّ جزءاً من العائدات سيتم التبرع به لأطفال يعانون سرطان العظام في مستشفى ريجينا مارغريتا في تورينو (شمال غرب).

وتبين لهيئة مراقبة المنافسة الإيطالية الشهر الماضي أنّ المشترين تعرّضوا للتضليل، فقد درّت مبيعات هذا الإصدار الخاص من كعك "باندورو" من ماركة "بالوكو" أكثر من مليون يورو للشركات المملوكة لفيرانيي، وهو مبلغ أكبر بكثير مما وعدت المؤثرة بتحويله إلى الأعمال الخيرية.

وأشارت هيئة الاتصالات الإيطالية أيضاً إلى أن اجتماعاً للخبراء سيُعقد لتحديد "مدونة قواعد سلوك تحدد التدابير التي يجب على المؤثرين احترامها" على وجه التحديد، والتي ستسمح بمزيد من الشفافية في هذا القطاع.