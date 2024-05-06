كل ما شئت.. 6 مايو اليوم العالمي لعدم اتباع نظام غذائي

يصادف 6 مايو من كل عام اليوم العالمي لـ" لا حمية"، إذ تتاح لعشاق الطعام فرصة الاستمتاع بتجارب طهي فريدة من نوعها، دون التقيد بأنظمة غذائية صحية وسعرات حرارية معدودة.

ويعد يوم الـ"لا حمية" احتفالا عالميا مخصصا لتعزيز قبول الجسم واحتضان التنوع واحترام جميع الأشكال والأحجام.

ويهدف هذا اليوم، إلى رفع مستوى الوعي حول الوزن ورهاب السمنة، مع تحدي ممارسات النظام الغذائي الضارة أيضًا.

ومن خلال رفض الضغوط المجتمعية للتوافق مع معايير الجمال الضيقة، يشجع اليوم العالمي لعدم اتباع نظام غذائي الأفراد على إعطاء الأولوية لصحتهم العقلية والجسدية على الأنظمة الغذائية المقيدة.